نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي
نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية، حيث نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طرق الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية، بعد الإعلان الرسمي عن طرح تلك النتائج مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا على شكل نستعرضه نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال.
نتائج القبول الموازي 2021/2022
كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية حيث قد تم الانتهاء من تلقي طلبات المتقدمين على القبول الموازي ليتم الاشارة الرسمية على نتيجة القبول الموازي على ان تكون معلنة ومتاحة لطلاب جميع المحافظات العراقية بعد الانتهاء من أعمال رفع النتائج والإعلان رسمياً عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني بشكل وبصورة الكترونية.
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
ننقل لكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf
- هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الحصول على تلك النتائج على الفور
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
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