الاختبار التحصيلي 1443 لطلاب المملكة العربية السعودية قياس Qiyas هيئة تقويم التعليم والتدريب

الاختبار التحصيلي 1443 قياس Qiyas هيئة تقويم التعليم والتدريب لطلاب الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية وفق جدول تواريخ هيئة التعليم والتدريب المركز الوطني قياس والذي حدد موعد تسجيل الطالبات مرحلة الثانوية العام اليوم، أما تسجيل طلاب الثانوي العام فسيبدأ يوم الأربعاء القادم 22 مارس 2022 الموافق 20 شعبان 1443هـ، والجدير بالعلم أن آخر موعد للتسجيل يوم الإثنين 9 مايو 2022 الموافق 8 شوال 1443هـ لكافة طلاب وطالبات مرحلة الثانوي العام بالمملكة العربية السعودية تلك الاختبارات التي من خلالها يتم تحديد إمكانيات تحصيل الطلاب ومدى تقدمهم دراسيًا.

كيفية التسجيل اختبار التحصيلي 1443 الدراسي الورقي للطالبات

كما ذكرنا سابقًا عن بدء التسجيل اليوم لطالبات الثانوية العامة بالسعودية من خلال رابط التسجيل في اختبارات القدرات المركز الوطني قياس السعودية فقط باتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على موقع تسجيل اختبارات المركز الوطني قياس.

كذلك القيام بكتابة رقم السجل المدني، ثم كلمة المرور.

كما يجب القيام بالموافقة على أنك لست روبوت.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

تعبئة كافة البيانات الخاصة بالطالب، بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على أيقونة تسجيل، ليتم حفظ وتسجيل الطلب.

أهداف اختبار التحصيلي الورقي لطلاب الثانوي العام بالسعودية

في نفس السياق السابق فان اختبار التحصيلي الورقي GAT المقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب هو اختبار يقيس عدد من القدرات المرتبطة بعملية التعلم بغض النظر عن براعة الطالب في موضوع معين كالقدرات التحليلية والقدرات والاستدلاية مثل:

أولًا القدرة على الفهم المقروء.

كذلك القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

أيضًا القدرة على الاستنتاج.

كذلك القدرة على القياس.

أيضًا القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

أهمية اختبارات التحصيلي للطلاب السعوديين المركز الوطني للقياس Qiyas

في نفس السياق السابق ذكره فإن اختبار التحصيلي الدراسي الورقي مقياس موحد وعادل ودقيق لجميع طلاب وطالبات السنتين الآخرتين بالثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، كما يساعد الجهات التعليمية على اختيار الطالب الأمثل حيث تشترط العديد من الكليات والجامعات هذا الاختبار، كذلك يشمل الاختبار خريجي طلاب الثانوية العامة النظري والعلمي.