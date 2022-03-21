نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام المعونة الشهرية 100 دينار معونات الدعم النقدي الموحد بالأردن 2022 من صندوق المعونة الوطنية takaful.naf.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام المعونة الشهرية 100 يهتم عدد كبير من المواطنين في الأردن في هذا التوقيت بالتعرف على تفاصيل طرح معونات الدعم النقدي الموحد المقدم من قبل صندوق المعونة الوطنية في الأردن 2022، وهو أحد أشكال الدعم الذي يتم تقديمه للفئات المستحقة في جميع أنحاء الأردن، حيث يتم تقديم الدعم المالي الخاص بالبرنامج على مدار العام بشكل شهري للمستحقين، حيث جاء طرح برنامج الدعم التكميلي بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذا التوقيت والتي أثرت بشكلٍ كبير على العمالة اليومية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن معونات الدعم النقدي الموحد بالأردن 2022 صندوق المعونة الوطنية.

الاستعلام عن معونات الدعم النقدي الموحد بالأردن 2022

معونات الدعم النقدي الموحد في الأردن أحد أهم أشكال بالدعم المالي الذي يتم تقديمه لعدد 125 ألف أسرة متنوعة في جميع أنحاء الأردن، وقد تم تغيير اسم البرنامج من برنامج تكافل الدعم التكميلي إلى برنامج الدعم النقدي الموحد، والذي يتم تقديمه شهريا للمستحقين بناء على توافر بعض الضوابط والشروط التي يتم تحقيقها من قبل صندوق المعونة الوطنية في الأردن التابعة الحكومة الأردنية، وعن الدعم الخاص بالشهر الجاري فقد صرح صندوق المعونة الوطنية أنه سوف يتم طرح الدعم الخاص ببرنامج الدعم التكميلي قبل بداية شهر رمضان هذا العام، وقد نوهت المصادر المسؤولة رسميا عن توجيه رسالة لجميع المستفيدين بضرورة القيام بإنشاء حساب إلكتروني أو محفظة إلكترونية يتم من خلالها الحصول على الدعم النقدي الموحد رابط منصة تسجيل دعم الكهرباء في الأردن kahraba gov jo للاستفادة من تعرفة الكهرباء الجديدة.

موعد صرف المعونة الشهرية 100 دينار

بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، صرف مبلغ 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة الذي يقدِّمه صندوق المعونة الوطنيَّة. وسوف يستفيد من هذه المكرمة الملكيَّة السامية 107 آلاف أسرة، وبواقع مبلغ إجمالي يصل إلى قرابة 11 مليون دينار.

تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مجلس الوزراء يقرِّر صرف مبلغ 100 دينار للمنتفعين من برنامج المعونات الشهريَّة في صندوق المعونة الوطنيَّةhttps://t.co/fiz34zWcEv pic.twitter.com/ZN6FDlwXBV — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مجلس الوزراء يقرِّر صرف مبلغ 100 دينار للمنتفعين من برنامج المعونات الشهريَّة في صندوق المعونة الوطنيَّةhttps://t.co/fiz34zWcEv pic.twitter.com/ZN6FDlwXBV — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) March 20, 2022

رابط الاستعلام عن معونات الدعم النقدي الموحد بالأردن 2022 صندوق المعونة الوطنية

وقد سهل صندوق المعونة الوطنية الأردنية إمكانية الاستعلام عن استحقاق دعم معونات الدعم النقدي الموحد في الأردن ليتم ذلك بشكل إلكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.