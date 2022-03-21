نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج المعونة الشهرية الأردن 2022 إقرار المعونة الشهرية 100 دينار صندوق المعونة الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج المعونة الشهرية الأردن من أهم البرامج التي تقدمها الأردن للآسر الأكثر احتياجاً والأشد فقراً، وذلك من خلال صندوق المعونة الوطنية الذي يعمل على تقديم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ضمن خطة الدولة لرفع العبء عن المواطنين المتأثرين من عملية الإصلاح الاقتصادي وتداعيات الوضع الوبائي الذي أحدثه فيروس كورونا، ومنها إقرار نظام الدعم النقدي الموحد والمقرر بدء الصرف في الأول من نيسان 2022، وخلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الموافق 20/3/2022، تم إقرار صرف مبلغ 100 دينار للآسر المستفيدة من برنامج المعونة الوطنية، على أن يتم الصرف بسرعة عقب تخصيص المبالغ من وزارة المالية، وعقب الإعلان عن هذا الخبر تزايد البحث بصورة ملحوظة لمعرفة موعد الصرف، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني نهتم بنقل الأخبار التي تهم المواطن من مصادرها الرسمية، لذلك نعرض عليكم خلال السطور التالية تفاصيل الموضوع فتابعونا.

قال وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية أيمن المفلح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن صرف المكرمة الملكية للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة سيتم فورًا وعند تحويل المخصصات المالية من وزارة المالية. https://t.co/1scrgbQCrq — MOSD Gov Jo (@MOSD_JO) قال وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية أيمن المفلح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن صرف المكرمة الملكية للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة سيتم فورًا وعند تحويل المخصصات المالية من وزارة المالية. https://t.co/1scrgbQCrq — MOSD Gov Jo (@MOSD_JO) March 20, 2022

موقع صندوق المعونة الوطنية

الدخول على الموقع الإلكتروني “naf.gov.jo“.

النقر على برنامج المعونة الشهرية.

الاستعلام عن الأسماء المقرر لها الصرف.

موعد صرف المكرمة الملكية 100 دينار

تم توجيه الأمر لوزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية للعمل على صرف المعونة الشهرية 100 دينار، حيث أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، على أن عدد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية نحو 107 ألف من الآسر المستفيدة من المعونة الشهرية منهم 30 ألف آسرة مكونة من فرد واحد، وأن المبلغ المقرر قد يصل لنحو 11 مليون دينار أردني، على أن يتم الصرف مباشرةً عقب اعتماد المبلغ من وزارة المالية، وجاري الآن تجهيز كشوف بأسماء المستحقين بناءً على ما هو موجود من بيانات لمستفيدي المعونة الشهرية المسجلين بصندوق المعونة الوطنية، ومن المتوقع أن يكون موعد الصرف قبل شهر رمضان ليتمكن المستحقين من توفير احتياجاتهم.

وزارة التنمية الاجتماعية الأردن

تعتبر أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة الأردنية، وهي المختصة توفير الضمان الاجتماعي وتنسيق الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتهتم بتقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر الأكثر احتياجاً، وخلال الساعات الأخيرة عملت الوزارة على التعاون مع صندوق المعونة الوطنية ووزارة المالية لتزليل العقبات وتسهيل إجراءات صرف المكرمة الملكية، خلال الساعات القليلة القادمة بعد تخصيص المبالغ من وزارة المالية ليتم صرفها للمستحقين دون تأخير.