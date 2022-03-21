النفط يواصل الصعود وخام برنت يُلامس زيادة تبلغ 7 دولارات

جدة - نرمين السيد - واصلت العقود الآجلة للنفط ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الاثنين، لتُمدد مسيرتها للجلسة الثالثة على التوالى، وذلك فى ظل عدم ورود أية أنباء إيجابية جديدة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتزايد التوقعات حول احتمالية انضمام الاتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة فى حظر منتجات الطاقة الروسية.





وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم أبريل بمقدار 5.88 دولار، بنسبة 5.6%، ليتداول عند مستوى 110.58 دولار للبرميل فى بورصة نيويورك التجارية، ويتجه العقد الآجل نحو تسجيل أعلى مستوى منذ 8 مارس بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضى بنسبة 4.2%، وفقًا لبيانات سوق داو جونز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بمقدار 6.80 دولار، بنسبة 6.3%، لتتداول عند مستوى 114.73 دولار للبرميل فى بورصة لندن للعقود الآجلة، بعد انخفاضه بنسبة 4.2% الأسبوع الماضى.

وقال المحللون فى شركة "بلو لاين فيوتشرز" لحلول التداول، فى مذكرة موجهة للعملاء، اليوم الاثنين، إن احتمالية توسيع الاتحاد الأوروبى للعقوبات على الطاقة الروسية قد تتسبب فى "حركة صعودية" لأسعار النفط.

جدير بالذكر أن كلٍ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد حظرتا النفط الروسى، إلا إن الاتحاد الأوروبى يعتمد بصورة كبيرة على إمدادات الطاقة من روسيا التى تغطى ما يقرب من 30% من احتياجاته، لكنه يتعرض لضغط متزايد خلال الفترة الأخيرة ليحذو حذو الولايات المتحدة خاصة فى ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.