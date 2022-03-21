مقتل 18 جنديا فى حادثين منفصلين شرق بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - قال جيش بوركينا فاسو ومصادر أمنية، إنه 18 جنديا قتلوا أمس الأحد 21 مارس 2022 فى حادثين منفصلين شرق بوركينا فاسو 13 فى كمين لجهاديين مفترضين وخمسة فى انفجار عبوة ناسفة بمركبتهم.





وتؤكد هذه الحوادث تجدد أعمال العنف فى بوركينا فاسو مع سقوط نحو ستين قتيلا فى صفوف المدنيين والعسكريين خلال عشرة أيام فى شمال البلاد وشرقها، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو".

وجاء فى بيان للقوات المسلحة ان "وحدة عسكرية كانت تقوم بمهمة لضمان الأمن فى شرق البلاد تعرضت الاحد 20 مارس لهجوم عناصر مسلّحين على بعد 20 كيلومترا شرق ناتيابوانى".

وأضاف الجيش "خلال المعارك لقى 13 عسكريا للأسف حتفهم وأصيب ثمانية بجروح" مؤكدا "تحييد عناصر فى صفوف العدو".

ناتيابوانى بلدة ريفية تقع على بعد ستين كيلومترًا جنوب فادا نغورما كبرى مدن الشرق وتستهدف بانتظام بهجمات جماعات مسلحة منذ عام 2018.

ومساء الأحد الى الجنوب قرب الحدود مع غانا وتوغو "انفجرت عبوة ناسفة بعربة تابعة لوحدة من قوات الدفاع والأمن فى كانت فى مهمة أمنية" كما ذكر مصدر أمنى لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر "أسفر الحادث للأسف عن مقتل خمسة عناصر من فوج مشاة الكومندوس الحادى والثلاثين (31 RIC) فى تينكودوغو الذين كانوا ينفذون العملية (الأمنية). وأصيب اثنان آخران فى هذا الحادث".

وأكد مصدر أمنى آخر فى اتصال هاتفى أجرته معه وكالة فرانس برس مقتل "خمسة جنود بينهم ضابط".