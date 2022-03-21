الخارجية الروسية تعلن رفض موسكو التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الخارجية الروسية على موقعها الرسمى: "لا يعتزم الجانب الروسى فى ظل الظروف الحالية مواصلة المفاوضات مع اليابان بشأن معاهدة سلام، بسبب استحالة مناقشة توقيع وثيقة أساسية خاصة بالعلاقات الثنائية مع دولة تتخذ مواقف غير ودية علانية وتسعى إلى الإضرار بمصالح بلدنا".

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأخذ فى الاعتبار الطبيعة غير الودية الواضحة للقيود أحادية الجانب التى تفرضها اليابان على روسيا فيما يتعلق بالوضع فى أوكرانيا.

وتابع البيان: "الجانب الروسى يعيق تمديد صفة اليابان كشريك فى الحوار القطاعى لمنظمة التعاون الاقتصادى للبحر الأسود المنظمة الدولية التى تجمع بين 12 دولة واقعة فى منطقة البحر الأسود وجنوب البلقان، ويركز نشاط المنظمة على الجانب الاقتصادى للتكامل بدون أن يبدد اهتمامها بمجالات الدفاع والسياسة.

يشار إلى أن روسيا واليابان لم تبرما حتى الآن معاهدة سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب خلافات بينهما حول 4 جزر ضمن مجموعة الكوريل فى مياه المحيط الهادئ.

وتصر اليابان على أن إبرام أى اتفاق سلام لا يمكن دون إعادة هذه الجزر إليها، لكن روسيا تقول إنها أصبحت جزءًا من أراضيها نتيجة الحرب العالمية الثانية وتم تسجيل السيادة الروسية عليها بالتوافق مع القانون الدولى.