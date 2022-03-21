نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني PDF في المقال التالي
موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى جميع المحافظات العراقية، حيث قد زادت مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على تلك النتائج على ان نستعرض ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية طرق الاستعلام عن تلك النتائج
موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي بعد الانتهاء من عمليات رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي بشكل مؤخر حيث قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على تلقي طلبات المتقدمين على القبول الموازي على مستوى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب، ليتم الاعلان رسمياً عن معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية، على ان يتم الاعلان على تخصيص موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لبدء عمليات إعلان تلك النتائج على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-
البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج على ان تكون امامكم النتائج على الفور امامكم على شكل ملفات PDF
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
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