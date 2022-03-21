نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والصين الخميس 24\03\2022 على قناة beIN Sports في تصفيات المونديال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الأخضر السعودي موعد مباراة السعودية والصين القادمة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والمقرر لها اليوم الخميس الموافق 24\03\2022، حيث يلتقي المنتخبان ضمن مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات، ويحتضن اللقاء استاد نادي الشارقة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تعد هذه المباراة هي الفاصلة والحاسمة بالنسبة للمنتخب السعودي، لذلك تحظى باهتمام إعلامي كبير داخل السعودية وفي الوطن العربي، لذلك سوف نلقي الضوء على المباراة ونقدم لكم تغطية إخبارية عن موعد المباراة والقنوات الناقلة وكل تفاصيل المباراة.

يدخل المنتخب السعودي المباراة ساعياً نحو الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم بقطر 2022، يحتل الأخضر السعودي المركز الأول برصيد 19 نقطة جمعهم من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها، لا يحتاج المنتخب السعودي ليضمن التأهل بشكل رسمي سوى الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، لذلك هي مباراة غاية في الأهمية بالنسبة للجمهور الرياضي داخل المملكة.

بينما يحتل التنيين الصيني المركز الخامس برصيد 5 نقاط وفقد حظوظه بشكل رسمي في التأهل لكأس العالم بقطر، فقد خاض التنيين الصيني ثمان مباريات في التصفيات حتى الآن، حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مبارتين وخسر خمس مباريات، ولم يقدم المنتخب الصيني المردود المنتظر منه وظهر بمستوى فني ضعيف، لذلك تطمح جماهير الأخضر للفوز بالمباراة وانتزاع بطاقة التأهل بشكل رسمي خلال هذه المباراة، وعدم الانتظار لمباراة استراليا والمتوقع لها أن تكون قوية.