نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً.. موعد مباراة مصر والسنغال القادمة الجمعة 2022/03/25 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي
تترقب جماهير الكرة المصرية موعد مباراة مصر والسنغال القادمة، في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، تلعب جميع مباريات التصفيات الأفريقية في نفس اليوم الجمعة تلعب مباراة الجزائر ضد الكاميرون، تحظى مباراة الفراعنة ضد أسود التيرانجا، بمتابعة واسعة من كافة الدول العربية من المحيط إلي الخليج، الكل يمني النفس بالصعود المرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ منتخب مصر، تقام المباراة على أرض أستاد الرعب ملعب أستاد القاهرة الدولي بحضور 60 ألف مشجع مصري، حجزوا التذاكر عبر رابط موقع تذكرتي الخاص بحجز تذاكر المباريات، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم كل تفاصيل المباراة الهامة.
موعد مباراة مصر والسنغال القادمة
- 19.30 : – بالتوقيت العالمي.
- 20.30 : – بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.
- 21.30 : – بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا، لبنان.
- 22.30 : – بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الكويت، العراق.
- 23.30 : – بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
القنوات الناقلة مباراة مصر ضد السنغال
أعلنت منذ فترة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن شراء حقوق نقل مباراتي مصر ضد السنغال حصرياً، ونقل المباراة على الهواء مباشراً عبر شاشة قناة أون تايم سبورت المصرية، حتى يتمكن الجمهور المصري من مشاهدتها بالمجان في أي مكان.
قائمة منتخب مصر في مباراة السنغال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباشراً.. موعد مباراة مصر والسنغال القادمة الجمعة 2022/03/25 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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