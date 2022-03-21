نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنية في المقال التالي
كم سعر الدولار اليوم في البنوك، حدث اليوم ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار في مصر، فهناك العديد من التساؤلات عن السر أو السبب وراء هذا الارتفاع، فإن البنك المركزي أعلن عن قيمة سعر الدولار وارتفاع نسبة الفائدة، كما أوضح البنك المركزي قيمة أسعار العملات الأخري اليوم في البنك، فإن موقع ثقفني سوف يوفي جميع المتابعين التغيرات في أسعار الدولار الأمريكي لحظة بلحظة، فإنه يمكن للمتابعين الدخول إلي موقعنا للتعرف علي كل جديد يتعلق بأسعار الدولار اليوم أو أسعار العملات الأخري في مصر، كما أن هناك تغير في أسعار الذهب اليوم، لذلك وجدنا بعض التساؤلات حول إذا كان تغير تسعيرة الذهب مرتبط بتغير تسعيرة الدولار.
كم سعر الدولار اليوم في البنك؟
وجدنا اليوم ارتفاع ملحوظ في الدولار الأمريكي في مصر، حيث أن البنك المركزي ذكر متوسط الأسعار للدولار قبل ارتفاع اليوم، فإن هذا الارتفاع في سعره ناتج عن الظروف التي تمر بها جميع البلاد حول العالم، فإن أسعار الدولار في البنوك حاليا مقابل قيمة الجنية المصري تكون كالتالي:
- قيمته في بنك HSBC تكون 18.17 سعر الشراء، أما سعر البيع يكون 18.27.
- سعر بلغ في البنك العربي الإفريقي الدولي 18.17 للشراء والبيع 18.27.
- وصلت قيمته في بنك CIB إلي 18.17 شراء وللبيع 18.27.
- قيمة الدولار في البنك المركزي تكون بلغت 18.1519 للشراء أما قيمة الدولار للبيع وصلت 18.2884.
- في بنك مصر وصل سعر شراء الدولار إلي 18.15 جنية مصري أما بيعه 18.25.
- مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الشراء فيه 17.75، أما قيمة سعر البيع تكون 17.82.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي
- سعر اليورو مقابل الجنية اليوم وصل الشراء 20.0306، أما البيع وصل 20.1885.
- قيمة الجنيه الاسترليني وصلت إلي 23.8516 للشراء والبيع قيمته 24.0382.
- الدينار الكويتي بلغ سعر الشراء له 59.6552، أما قيمة البيع تكون 60.2582.
- الريال السعودي مقابل قيمة الجنيه شراءه يكون 4.8384، وتكون قيمة البيع 4.8751.
- دولار كندي قيمة سعر الشراء 14.3914، وقيمة سعر البيع بلغت 14.5008.
- وصلت قيمة الدولار الأسترالي للشراء 13.4088، وقيمة سعر البيع تكون 13.5169.
- قيمة دينار البحرين بلغت في الشراء 48.1444، أما عند البيع قيمته تكون 48.5116.
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