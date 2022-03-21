الدوما يبحث مشروع قانون لخروج موسكو من منظمة التجارة العالمية

يبحث مجلس الدوما الروسي، مشروع قانون لخروج موسكو من منظمة التجارة العالمية، وفقا لخبر عاجل قناة العربية منذ قليل.

ووفى وقت سابق قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحرب فى أوكرانيا سببت صدمة فى الأسواق الناشئة العالمية، والآن أصبح الكوكب يواجه أزمة أعمق، وهى نقص الغذاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن حصة كبيرة من القمح العالمى والذرة والشعير محاصرة فى روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، فى حين أن كمية أكبر من الأسمدة العالمية عالقة فى روسيا وبيلاروسيا. والنتيجة هي ارتفاع أسعار الغذاء العالمى والأسمدة.

ومنذ الغزو الروسى الذى بدأ الشهر الماضى، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21%، والشعير بنسبة 33% وبعض الأسمدة زادت بنسبة 40%.