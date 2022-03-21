جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، فقدان ثلاثة عمال فى أعقاب انفجار قوى داخل مصنع للديناميت الذى يستخدم لأغراض تجارية شمالى البلاد، ونقل عامل إلى مستشفى عقب إصابته بجروح طفيفة.





ووقع الانفجار خارج مدينة جريفينا شمالى اليونان، والتى تقع على بعد 420 كيلومترا شمال غربى العاصمة أثينا، بحسب وكالة "الأسوشيتد برس". واستدعى رجال الإنقاذ إلى المصنع الواقع فى منطقة نائية تبعد ثلاثين كيلومترا خارج جريفينا. وقال حاكم المنطقة، جيورججوس كاسابيديس، فى تصريحات للتلفزيون الرسمى، إن "سكان المدينة سمعوا دوى الانفجار"، مضيفا: "كان هذا انفجارا ضخما للغاية رصدناه على بعد عشرات الكيلومترات". وأشار إلى أن "خبراء المفرقعات والمتخصصون فى عمليات الإنقاذ فى طريقهم لتأمين الموقع، والتأكد من عدم وجود عواقب ثانوية جراء الانفجار الأولى، واتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة أثناء التحقيق فى أسباب الحادث".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان تعلن فقدان 3 عمال جراء انفجار داخل مصنع للديناميت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.