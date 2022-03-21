جوتيريش يطلق تحذيرا صارخا: العالم يسير نحو كارثة

جدة - نرمين السيد - أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تحذيرا صارخا اليوم الاثنين، قائلا إن العالم خرج من قمة "كوب 26" للمناخ فى جلاسكو العام الماضى "بتفاؤل ساذج" وكان "يسير نائما نحو كارثة مناخية"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وفى تعليقاته عبر الفيديو لمنتدى أسبوع الاستدامة الذى تنظمه "الإيكونوميست"، رسم "جوتيريش" صورة عن الحال الذى يشعر أن العالم يقف عنده فيما يتعلق بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وأشار إلى أنه بينما شهدت القمة السادسة والعشرين تطورات إيجابية تتعلق بقضايا مثل خفض انبعاثات غاز الميثان، ومعالجة قص الغابات وحشد التمويل الخاص، لا تزال هناك تحديات كبيرة.

وقال إن الحفاظ على هدف "1.5 درجة" على قيد الحياة يتطلب خفضا بنسبة 45% فى الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030، وتحقيق حياد الكربون بحلول منتصف القرن، وهذه المشكلة لم تحل فى جلاسكو، فى الواقع، المشكلة تزداد سوءا".

وقال: "وفقا للالتزامات الوطنية الحالية، من المقرر أن تزيد الانبعاثات العالمية بنسبة 14% تقريبا فى عشرينيات القرن الحالى".

وأضاف أنه فى العام الماضى وحده، زادت انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية بنسبة 6% لتصل إلى أعلى مستوياتها فى التاريخ، متابعا: "ارتفعت انبعاثات الفحم إلى مستويات قياسية. نحن نسير نائمين نحو كارثة مناخية".