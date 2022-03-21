ارتفاع جديد.. أسعار النفط تتخطى 110 دولارات

ارتفع سعر برميل خام برنت، المرجعي في أوروبا ونفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بأكثر من 5 في المئة، الاثنين، مدفوعا بتوقف المفاوضات في أوكرانيا.

وقرابة الساعة 13:55 ت غ، ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6,11 في المئة إلى 114,52 دولارا. كما ارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 5,52 في المئة إلى 110,48 دولارات. ويعزى ارتفاع أسعار النفط أيضا إلى صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية والذي تخوّف من حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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