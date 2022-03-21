نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم في مصر بعد رفع سعر الفائدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار اليوم في مصر، من أكثر المواضيع بحثا بالساعات الأخيرة بعد إعلان ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. إذ قفز سعره قفزة نوعية صبيحة اليوم 21 مارس 2022، وأصبح 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع. بعد أن كان يوم أمس فقط 15.64 جنيه للشراء، وأيضا 15.74 جنيه للبيع. هذا وقد بلغ سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري بحوالي 18.15 جنيه بمقابل البيع 18.28 جنيه مصري. أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فقط الدولار مقابل الجنيه كان سعر البيع 18.17 جنيه للشراء مقابل 18.27 جنيه للبيع. ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الارتفاع راجع لرفع الاسعار الخاصة بالفائدة، كذلك بلغ سعر شراء الدولار في المصرق المتحد 18.17 جنيه مقابل 18.27 جنيه مصري للبيع، وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تابعوا معنا التفاصيل التي سنذكرها لكم.

سعر الدولار اليوم في مصر

لقد شهد سعر الدولار اليوم في مصر ارتفاعا كبيرا وكانت هذه المرة قفزة نوعية. ومن الجدير بالذكر أنّ ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كان بسبب إصدار البنك المركزي المصري قرار بالقيام برفع الفائدة اليوم الإثنين 21 مارس 2022. وعليه فقد تم رفع سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس وكان هذا في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية. كما حدد أسعار الإقراض لليلة الواحدة وهذا عند 10.25%، وعائد الإيداع لليلة 10.25%.

علاوة على ذلك، فقد صرّح البنك المصري بأنه يوجد ضغوط تضخمية عالمية ظهرت بعد بداية التحسن الاقتصادي في العالم بعد مرور الجائحة الحادة لكورونا. وكذلك يرجع السبب إلى الصراع الأوكراني، كما أشار البنك أنه على رأس هذه الضغوط الحاصة نتج ارتفاع في أسعار السلع الأساسية. أيضا تكاليف الشحن وغياب الاستقرار في الأسواق االمالية بالنسبة للدول الناشئة، مما شكل ضغطا كبيرا على الميزان الخارجي.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه

من الجدير بالذكر لمن يتساءلون عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصربأن سعره شهد عدة تغيرات طوال 83 سنة الماضية. إذ كانت قيمة الجنيه المصري تتجاوز خمسة دولار لكل جنيه مصري. ثم انهار الجنيه مقابل الدولار وأصبحت قيمته 17 جنيه مقابل الدولار الواحد. وفي الألفنيات بداية من سنة 2005 إلى غاية 2011 ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه وأصبح سعر صرف الدولار13.25.

علاوة على ذلك، قفز سعر الدولار مجددا سنة 2016، وسجل درجة 19.60 جنيه مصري. وفي بداية 2017 بدأت السوق تدخل في وضع الاستقرار، ثم تراجع الدولار ليصبح سعره 18.30 جنيه، وفي سنة 2019 أيضا واصل التراجع ليصل إلى نسبة 17.25. وفي العشرين من مارس من السنة الحالية انتهى سعر صرفه إلى 15.64، ليحدث قفزة نوعية في اليوم الموالي ويصبح 17.50للدولار.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن سعر الدولار اليوم في مصر. وهو من أكثر المواضيع بحثا مؤخرا بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر، وذكرنا لكم أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية اليوم.