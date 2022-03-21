موسكو: بايدن دفع العلاقات الروسية الأمريكية لحافة القطيعة

علقت روسيا على تصريحات الرئيس الأمريكي والتي وصف فيها بوتين بمجرم حرب قائلة: "بايدن دفع العلاقات الروسية - الأميركية إلى حافة القطيعة" بحسب شبكة سكاي نيوز.

وسلمت الخارجية الروسية واشنطن رسالة احتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان شن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس الماضي هجومًا على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مطلقًا عليه وصفين جديدين بعدما نعته في وقت سابق بمجرم حرب، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وجاء حديث الرئيس الأمريكي، خلال خطاب ألقاه على هامش غداء لأصدقاء إيرلندا السنوي في مبنى الكابيتول، بمناسبة يوم القديس باتريك.

وكان بايدن قال في وقت سابق ردًّا على سؤال للصحفيين إنه يعتقد أن بوتين مجرم حرب، مما أثار غضب الكرملين الذي قال إن هذه التصريحات "لا تغتفر".

وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز" أن الناطقة باسم البيت الأبيض حاولت التخفيف من حدة تصريحات رئيسها، قائلة إنه كان يتحدث من القلب بعدما شاهد الدمار الذي تخلفه الحرب في أوكرانيا.

وبعدما تحدث عن أصوله الأيرلندية، صب الرئيس الأمريكي جام غضبه على بوتين، وقال إنه: "ديكتاتور قاتل، سفاح خالص يشن حربا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا".