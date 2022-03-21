الدفاع البريطانية تستدعى الملحق العسكرى الروسى لمناقشة الوضع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص تغريدة وزارة الدفاع البريطانية اليوم: "تم استدعاء الملحق العسكرى الروسى إلى مقر وزارة الدفاع للمرة الثانية فيما يتعلق بالهجوم الروسى على أوكرانيا وسلوك القوات المسلحة الروسية"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية على نشرتها الإنجليزية. وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إصدار 10 آلاف و200 تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين بموجب "مخطط الأسرة الأوكرانى" الذى أطلقته بريطانيا الشهر الماضى. وأوضحت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم أنه بموجب المخطط، فبإمكان هؤلاء الفارين من الأوضاع فى أوكرانيا الانضمام إلى أقارب يعيشون بالفعل فى بريطانيا. كما يسمح مخطط "منازل من أجل أوكرانيا" للمنظمات والأفراد برعاية تلك الأسر والتوفيق بينهم مع أسرة بريطانية.

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