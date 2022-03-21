مسؤول روسى ينفى تأثر اقتصاد بلاده بالحظر المفروض على واردات النفط

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك أن فرض واشنطن ولندن حظرا على واردات النفط الروسى لم يؤثر كثيرا على اقتصاد بلاده وذلك نظرا إلى أن حجم الإمدادت إلى واشنطن ولندن كان قليلا.





وقال نوفاك -فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين- إن العقوبات الغربية لم تؤثر على حجم إنتاج النفط والغاز فى روسيا، مشيرا إلى أنها لم تؤد إلى ارتفاع أسعار الطاقة فى السوق الداخلية. وفى السياق ذاته، أكد نائب رئيس الوزراء الروسى التوصل إلى اتفاق مع كازاخستان حول تشكيل مجموعة عمل مشتركة بهدف زيادة إمدادات النفط الروسى عبر أراضيها إلى الصين. وأضاف نوفاك أن مسألة زيادة إمدادت الطاقة إلى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لروسيا فى الوقت الراهن وذلك على خلفية إعداد دول غربية حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.+

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