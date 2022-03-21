موسكو: بايدن دفع بالعلاقات الروسية- الأمريكية إلى حافة القطيعة

جدة - نرمين السيد - استدعت روسيا اليوم (الاثنين) السفير الأمريكى فى موسكو للاحتجاج على تصريحات الرئيس جو بايدن التى وصف فيها نظيره الروسى فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب بسبب هجومه على أوكرانيا، مشيرة إلى أنها دفعت بالعلاقات الروسية - الأمريكية إلى حافة القطيعة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.





وعدّت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان نُشر بعد استدعاء السفير الأمريكى، أن هذا النوع من التصريحات الصادرة عن رئيس أمريكى والتى لا تليق برجل دولة من الصف الأول، جعلت العلاقات الروسية - الأمريكية على حافة القطيعة. وجاء فى البيان الروسى أن السفير الأمريكى جون ساليفان سُلّم رسالة احتجاج رسمية بشأن تصريحات غير مقبولة أدلى بها بايدن مؤخرًا. وأشارت الوزارة إلى أنها حذّرت السفير من أن الإجراءات العدائية التى تُتخذ ضد روسيا ستلقى ردًا حازمًا.

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