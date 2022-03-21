الأردن بالمرتبة 68 في مؤشر جودة الطرق العالمي

دوت الخليج :– حل الأردن بالمرتبة الثامنة عربيا والثامنة والستين عالميا في مؤشر جودة الطرق العالمي، من بين 137 دولة.

وبحسب المؤشر الصادر مؤخرا عن البنك الدولي ، حلت الإمارات بالمرتبة الأولى عالميا وعربيا، تلتها عُمان في المرتبة 14 عالميا، وقطر 17، والبحرين 25، والسعودية 35، والمغرب 43، والكويت 63، ثم الأردن في المرتبة الثامنة عربيا 68 عالميا، ومصر 75، وتونس 84 والجزائر 89 ولبنان 121، وأخيرا اليمن بالمرتبة الثالثة عشرة عربيا و132 عالميا.

مؤشر جودة الطرق العالمي، هو أحد المؤشرات التي تصدر عن البنك الدولي في 140 دولة حول العالم، حيث يعتمد هذا المؤشر على بيانات استطلاعات المنتدى الاقتصادي العالمي، لآراء المسؤولين على المستوى التنفيذي حول العالم عن كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين ومن ضمنها البنية التحتية وجودة الطرق.

وفى إطار اهتمام المنظمات العالمية بمعايير السلامة وجودة الطرق، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المؤرخ في 10 أيار، الفترة 2011 – 2020، عقدا للعمل من أجل السلامة على الطرق، هدفه تثبيت عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق ثم خفض المستوى المتوقع منها على الصعيد العالمي عن طريق زيادة الأنشطة المضطلع بها وطنيا وإقليميا وعالميا.

ومن أهم النقاط الواردة في القرار “إدارة شؤون السلامة على الطرق” ويركز على ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية لمواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق السلامة على الطرق. ويشمل أنشطة مثل إنشاء وكالة رائدة تعنى بالسلامة على الطرق في البلد المعني وتضم شركاء من العديد من القطاعات؛ وإعداد استراتيجية وطنية من أجل السلامة على الطرق؛ ووضع أهداف واقعية وطويلة الأجل للأنشطة مع توفير التمويل الكافي لتنفيذها، ويطالب بإنشاء نظم بيانات لرصد وتقييم الأنشطة.

“طرق وتنقل أكثر أمنا” يسلط الضوء على ضرورة تحسين سلامة شبكات الطرق لصالح جميع مستخدمي الطرق، ولاسيما الأكثر تعرضاً للمخاطر وهم: المشاة وراكبو الدراجات الهوائية، وراكبو الدرجات النارية.

ويشمل أنشطة تحسين تخطيط الطرق وتصميمها وتشييدها وتشغيلها بشكل مراع للسلامة؛ والتأكد من أن السلامة على الطرق تقيم بانتظام؛ وتشجيع السلطات المعنية على النظر في جميع أشكال النقل وجميع أنواع البنية التحتية الآمنة عند الاستجابة لاحتياجات مستخدمي الطرق إلى التنقل؛ وتعزيز التدريب على السلامة على الطرق والتوعية بهذه الموضوعات.

وفى ذات الإطار، تهتم مهام حفظ السلام التى تقوم بها منظمة الأمم المتحدة بتحسين وإصلاح الطرق فى مناطق العمليات للحد من الخسائر فى الأرواح والممتلكات، وأيضا لاستعادة مظاهر الحياة الطبيعية وتحسين جودة الحياة وإشعار المواطنين بأهمية الأستقرار فى الدولة من أجل التنمية والتقدم.

جودة الطريق تعنى اتباع المعايير القياسية فى بناء الطريق وإعداده من حيث البنية التحتية والتعبيد والسفلتة التى تتناسب مع حجم الكثافة المرورية على هذا الطريق بما يحقق أعلى درجات السلامة لمستخدميه.

أهم المعايير المتبعة: جودة الطرق، اتساع الطرق وعدد مساربها، هل تسهم في حل مشكلة الازدحام المروري، إنارة الطرق ونوع الانارة المستعملة (هل هي موفرة للطاقة)، مشاريع البنية التحتية والخدمات المتوافرة، وانخفاض حوادث المرور الناتجة عن الطرقات وانخفاض نسبة الوفيات، الكفاءة الاقتصادية والاستدامة، نوعية خدمات الصيانة.