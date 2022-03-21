HERE موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 التي تستحوذ اعلى نسبة بحث على جوجل نستعرضها ونتابعها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل بحثاً عن تلك النتائج التي كشفت عليها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية مؤخراً على نحو نوافيكم به الان من خلال هذا المقال

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية حيث اصبح بامكانكم الان الاستعلام عن تلك النتائج من خلال الرابط الذي تم تفعيله من وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تتجه وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح جميع الخدمات التعليمية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لذا نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان ونستعرض طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال اتباع الفقرة التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور مع العلم على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات التي بالاسفل بالبيانات التي بامكانكم من خلالها اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها اون لاين من خلال موقعنا

شروط القبول الموازي في العراق

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان ضوابط وشروط القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت معنة من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية، حيث زادت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل للاجل التعرف على تلك الشروط والضوابط فى جميع التخصصات اتي جاءت امام الطلاب سواء على مستوي جميع التخصصات التي جاءت بشكل معنة من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على نحو التالي:-

يجب أن يحصل الطالب على نسبة لا تقل عن 3 درجات وأعلى من ذلك على الحد الأدنى حتى يتمكن من أن يلتحق بالكليات والجامعات التي تتعلق بالمجموعة الطبية.

إلى جانب أهمية أن يحصل الطالب على مجموعة بنسبة 4 درجات من درجات الحد الأدنى، حتى أن يتم قبوله بالجامعات الهندسية.

ولا تقل نسبة المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات للحد الأدنى، من أجل الالتحاق في جامعات العلوم على مستوى كافة الجامعات العراقية.

أما بالنسبة لباقي الكليات والمعاهد في العراق قامت الوزارة بتحديد أن لا يقل نسبة درجات الطالب عن 6 حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

مصاريف الجامعات العراقية