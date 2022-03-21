نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق تقدير للمتقاعدين tqr.sa لهواتف الاندرويد والايفون لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق تقدير للمتقاعدين يظل في مفضلة البحث بعد إعلان التأمينات الاجتماعية عن شمول برنامج تقدير لجميع المستفيدين من المتقاعدين للقطاعين العام والخاص، وبالتالي يمكن تحميل تطبيق تقدير للمتقاعدين للاندرويد وكذلك تحميل التطبيق لأجهزة الايفون كما سوف نوضح بالتفصيل، وذلك لتقديم الدعم من خلال المبادرات النوعية التي يتم تقديمها من خلال تطبيق تقدير الذي تم الإعلان عنه، وتقدير هو ضمن المبادرات المميزة للمتقاعدين من مستفيدي القطاع الخاص والعام، الذي تم إطلاقه من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، والذي جاء بالتعاون التام لتحقيق الأهداف المميزة للمتقاعدين، وحصولهم على افضل الامتيازات، كما يمكن من خلال تطبيق تقدير للمتقاعدين تعزيز قدرة المتقاعدين على المشاركة الفعالة في العديد من المبادرات، فمن خلال تطبيق تقدير يمكن الاستفادة من العديد من المبادرات المقدمة للمتقاعدين وتقديم افضل الخدمات لهم.

تطبيق تقدير للمتقاعدين

يعتبر تقدير احد المبادرات الوطنية المقدمة من المؤسسة العامة للتقاعد ويمكن الاستفادة من البرنامج عن طريق تنزيل تطبيق تقدير والبدء في خطوات التسجيل في البرنامج، حيث يعتبر المستفيدين من برنامج تقدير للمتقاعدين هم المتقاعدين من القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك الزوجة والأبناء المستفيدين من معاش التقاعد، ومن خلال تحميل تطبيق تقدير يمكن الاستفادة في العديد من الجوانب ومنها التمويل والصحة والنقل والترفيه والسياحة، وسوف نتابع بالتفصيل عن طريقة تحميل تطبيق تقدير للمتقاعدين للاستفادة من المبادرة.

تحميل تطبيق تقدير للمتقاعدين للاندرويد

يمكن الآن البدء في خطوات تنزيل تطبيق تقدير بكل سهولة والاستفادة من مميزات التطبيق وذلك من خلال الخطوات التالية:

فتح متجر جوجل بلاي

ثم البحث عن تطبيق تقدير للمتقاعدين

ثم البدء في تزيل تقدير على هاتفك ثم التسجيل بإدخال البيانات المطلوبة.

تحميل تطبيق تقدير للايفون

الآن وبكل سهولة يمكن متابعة هذه الخطوات والتي تتيح للمستخدم تثبيت تطبيق تقدير والاستفادة من البرنامج والدعم المقدم من الحكومة للمتقاعدين حيث يسهل استخدام التطبيق من خلال الجوال الخاص بك، وذلك مكن خلال هذه الخطوات.

فتح متجر ابل ستور

ثم البحث عن برنامج تقدير

والبد في تنزيل برنامج تقدير وتفعيل الحساب بإتمام عملية التسجيل.