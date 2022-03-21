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عمر شويل - جدة يقدم الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ، بيان كامل بنصوص القوانين الخاصة بأنظمة التقاعد وغيرها من القوانين النظامية ، ومن ضمن هذا المحتوي يمكن ان نطلع علي قوانين نظام التقاعد المدني بالسعودية ، وهو محل حديثنا من خلال فقرات هذا المقال ، حيث يحتوي القانون الخاص بالتقاعد بالنسبة للمدنيين بالمملكة علي إجمالي 39 تسع وثلاثون مادة ، تحتوي هذه المواد علي المصطلحات والتعريفات الخاصة بالنظام والأشخاص والجهات والقوانين وغيرها ، كما توضح باقي المواد نطاق سيران القانون و الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة صندوق التقاعد ، و بيان لاختصاصات ومهام المجلس ، كذلك ضوابط ومدد الرقابة والتفتيش عليه ، وتتطرق المواد لأوضاع أصحاب المعاشات والقواعد التنظيمية للاستحقاق والصرف ووقف الصرف والتابعين والمستفيدين وغيرها ، وفي ذات الصدد يمكن الاطلاع علي موعد صرف راتب التقاعد بالمملكة عبر موقعنا ثقفني.

قوانين نظام التقاعد المدني بالسعودية

يحتوي نظام التقاعد المدني السعودي الجديد علي 39 مادة تقدم فيها كافة ضوابط النظام والعلاقة والهيكل النظامي لصندوق المعاشات كالآتي :

من المادة الأولي إلي التاسعة يتم توصيف كافة عناصر النظام والمستفيدين والأشخاص والكيانات والمصطلحات و الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة واختصاصاته وضوابطه.

المواد من 10 إلي 12 تختص بتنظيم الالتزامات وقوانين ضبط قيمة المعاش والزيادات ونسبها وضوابط إيقاف المعاش.

المادة 13 و 14 : تحدد نسبة المستقطع من الراتب الشهري للموظف بـ 9% ، وطريقة حساب الخصم والنسب.

مادة 15 و 16 و 17 و 18 و 19 : وهي توضح سن التقاعد ومدة الخدمة والاستثناءات والمدد المضافة والمستبعدة ونسبة المعاش للراتب.

مواد 20 و 21 : تعني بتحديد معاش المصاب والمفصول وذوي المتوفي.

22 : مادة تحدد راتب تقاعد الوزير ونسبته.

وهي مواد نظام التقاعد المدني في المملكة العربية السعودية كما يحدد قانون آخر وضع التقاعد العسكري.

المادة 23 تحديد قيمة المكافأة في نظام التقاعد المدني بالسعودية

في غير الحالات الواردة بالمواد من 1 إلي 22 ، عند انتهاء خدمة الموظف ، يستحق مكافأة وليس معاش :

المكافأة تحسب على أساس (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته المشار إليها.

في حال ترك الخدمة فصل تأديبي أو استقالة تحسب مكافأة الموظف كالآتي : 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات. 11% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ المدة التي يستحق عنها معاشًا. الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافأة تحسب على أساس (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة. وذلك إن لم تبلغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشًا ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبًا في اثنى عشر.



المواد 24 إلي 37 من قانون التقاعد المدني

24 : تحدد وضع التابعين من المعاش حال وفاة المستحق ، ومكرر المادة يوضح وضع المتغيب.

25 : تضح المستحقين عن صاحب المعاش : ( زوج – زوجة – أب – أم – أبن – بنت – الاحفاد للابن المتوفي في حياة المستحق – أخ – أخت – جد – جدة ).

26 و 27 و 28 : حالات قطع المعاش والاستثناءات وحالات إعادة الاستحقاق .

29 : تحدد حالات الاستحقاق والجمع لأكثر من معاش وحدود الاستحقاق المادي.

30 : تحدد مصير ما توقف صرفه من مال كنصيب لفرد توقف الصرف له وحدود الصرف بالنسبة للمعاش الكلي لباقي الأفراد.

31 : تحدد وضع صاحب المعاش العائد للعمل وفق النظام وكيفية تسوية معاشه كالآتي : يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة. يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقًا لأحكام هذا النظام ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقًا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقًا للطريقة الأخيرة.

32 : وضع الموظف العائد للخدمة بعد تقاضي مكافأة عن المدة المنقضية قبل عودته.

33 : تحمل وزارة المالية من نسب الاشتراك والمعاشات.

34 و 35 : تحديد سن المستحق و تاريخ بداية الاستحقاق.

36 : وضع المستحق قبل صدور النظام من الصرف والاستحقاق.

37 : إمكانية الحجز علي المعاش وحدوده.

المادة من قانون التقاعد المدني 38 الحرمان من المعاش

يتم حرمان المستفيد من صرف المعاش وفق نظام التأمينات الاجتماعية في إحدى الحالات التالية :

إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية.

وإذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي.

إن خالف شروط نظام التقاعد السعودي.

ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.

العقوبات في نظام التقاعد المدني مادة 39 الأخيرة

تنص المادة علي أنه ” كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة ،

أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها في هذا النظام أو لوائحه التنفيذية وترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق،

أو تسبب بسوء قصد في ذلك سواء كان هو المستفيد أو غيره وسواء كان موظفًا أو غير موظف.

فيعاقب بغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق وذلك بدون إخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها في الأنظمة، ودون إخلال بحق الصندوق في استرداد ما دفع بغير حق.

ويسري تطبيق العقوبات علي التقاعد المدني والعسكري مع عدم الاخلال بما يرد في نظام التقاعد العسكري.

ضوابط عامة قوانين التقاعد المدني وفق نص القانون

يتم حساب التقاعد بناء علي مدة الخدمة الفعلية وتستبعد المدد التالية من الحساب : مدد الغياب بدون إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية. مدد كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها. كسور الشهر في مدة الخدمة.



تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤد الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المعار شهريًّا. ويجوز لمجلس الإدارة حرمان الموظف المعار من احتساب المدة التي يتخلف عن أداء الحسميات المستحقة عنها.

يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسًا وعشرين سنة) على الأقل. ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة. ويشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله.

ويمكن تحميل قانون التقاعد المدني عبر موقع هيئة الخبراء من مبوب قانون التقاعد المدني المعمول به عام 1393 هـ ، والاطلاع علي نظام نظام التقاعد العسكري الجديد.