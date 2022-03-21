نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير المطلقات في الضمان الاجتماعي وفقاً إلي شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصير المطلقات في الضمان الاجتماعي هذا ما يتم التساؤل والبحث عنه بشكل مكثف علي المواقع البحثة المختلفة . وما هي الحالات ألمستثناه من الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة حيث نصت وزارة الموارد البشرية . علي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة التي كانت تتبع في التسجيل في الضمان الاجتماعي بالمنصة القديمة . وهل تم تغيير شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور بعد أن بدء التسجيل في الضمان الاجتماعي . المطور الجديد علي المنصة الجديدة منذ شهر نوفمبر الماضي كما أن معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد يتم صرفه للفئات التي تم تحديدها . مسبقاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، كافة التفاصيل المتعلقة بشأن تسجيل الضمان الاجتماعي وما يترتب عليه بالنسبة . للمطلقات سنتعرف عليه في مقال اليوم “بموقع ثقفني” .

مصير المطلقات في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة المنصوص عليها منذ أن تم البدء في التسجيل بالضمان الاجتماعي . المطور الجديد تم التنويه عنها وهي بأن ليس من حق المرأة المطلقة الحصول علي . معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد في حالة أنها تقيم مع أسرتها داخل مسكن واحد كما أنه سبق وزارة الموارد البشرية . ونوهت علي أن المسكن الواحد هو من أركان تعريف الأسرة والذي يترتب عليه حساب قيمة الدخل الشهري . بجانب أنه يجب أن تكون المطلقة لها مسكن مستقل بها وبشرط المسكن المستقل تكون مستحقة لصرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد . كذلك بجانب أنه لو ثبت أن المطلقة تسكن في مسكن واحد مع أسرتها وتتحمل نفقاتها . يتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لها . وخلال سطور مقال اليوم القادمة “بموقع ثقفني” سنعرض الضوابط الموضحة من الوزارة

الضوابط المنصوص عليها في مصير المطلقات في الضمان الاجتماعي

تم التوضيح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الضوابط التي يجب أن تتوافر عند المطلقات . لكي ما يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد نعرضها “بموقع ثقفني” كالآتي :-

لكي ما يتم استحقاق الضمان الاجتماعي للمطلقات يجب أن تكون سعودية الجنسية . كما يصرف الضمان الاجتماعي المطور في حالة أن المطلقة مقيمة بشكل دائم بالمملكة . كذلك يجب أن تثبت المطلقة بأنه لا تحصل علي أي دعم وليس لها دخل شهري . كما نوهت وزارة الموارد البشرية بأن يجب علي المطلقة بأن لا يقل عمرها عن 35 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً . لكي ما يتم تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقة يجب أن يكون لديها حساب بنكي خاص بها . من الضروري أن تكون المطلقة لا تعمل في أي جهة من الجهات الحكومية أو تم توظيفها في القطاع الخاص .

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي الرسمي .

الرسمي . كما يتم تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد عبر قائمة الخدمات الإلكترونية ومن ثم إنشاء حساب جديد .

عبر قائمة الخدمات الإلكترونية ومن ثم إنشاء حساب جديد . كذلك بجانب تسجيل كافة البيانات المطلوبة علي موقع الضمان الاجتماعي كما هي مطلوبة .

تسجيل رقم التحقق المرسل علي رقم الهاتف في الخانة المخصصة لذلك بالموقع .

تلك كانت الخطوات الخاصة بتسجيل الضمان الاجتماعي بعد أن عرضنا مصير المطلقات في الضمان الاجتماعي . في السطور السابقة وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض الحالات ألمستثناه من الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة .

الحالات ألمستثناه من الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة

تستثني الأرملة وزوجة السعودي أو المطلقة التي لديها أبناء . كما يصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكل من تقيم بشكل دائم بالسعودية . كذلك بجانب استثناء كل من يحمل إقامة سارية المفعول داخل المملكة العربية السعودية . كافة أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية لأي زوج سعودي يتم صرف الضمان الاجتماعي لهما . كما يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكلاً من ذوي الإعاقة والأيتام ، وكافة الأرامل . يحق لكل من يحمل بطاقات التنقل سارية المفعول الحصول علي دعم الضمان الاجتماعي .

مصير المطلقات في الضمان الاجتماعي وما تم التنويه عنه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية . وفقاً للضوابط الجديدة المتعلقة بشروط الضمان الاجتماعي منذ أن تم التسجيل علي المنصة الجديدة من نوفمبر الماضي . عرضنا التفاصيل المتعلقة بذلك الشأن في مقال اليوم من “موقع ثقفني” .