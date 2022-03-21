القضاء الروسى يعلن حظر فيسبوك وإنستجرام بتهمة التطرف

جدة - نرمين السيد - وقال القضاء الروسى إن الحظر المفروض على "ميتا" جاء بتهمة "التطرف"، لكنه أضاف أن القرار لا يشمل تطبيق "واتساب".

وأعلنت المحكمة أن القرار سينفذ على الفور. وأوضح مكتب المدعى العام أن "الدعوى قد رُفعت رغبة فى حماية الروس من المزيد من الانتهاكات لحقوقهم، حيث تجاهل إنستجرام أكثر من 4.5 ألف طلب لإزالة الصور المزيفة حول العملية الخاصة لروسيا فى أوكرانيا والدعوات لتجمعات غير مصرح بها".

ووفقًا للادعاء العام، فإن "المعلومات المتطرفة تهدد الأفراد والمجتمع ككل، ويؤكد مكتب المدعى العام أن الشركة تنتهك قواعدها الخاصة بالسماح بدعوات لقتل عناصر الجيش الروسى".

وأشار المدعى العام إلى أن "القرار لا ينطبق على تطبيق واتساب للمراسلة، كما أنه لن يتم معاقبة الأفراد لمجرد استخدامهم خدمات التطبيقات المذكورة".

واعترض ممثل "ميتا" بدوره على القرار، وقال إن "المستخدمين الروس يعتمدون على هذه المواقع كمنصة للتواصل، والمعلومات التى تسببت فى الشكاوى ليست سوى جزءا ضئيلا من الكمية الإجمالية للمعلومات، وقد دفعت الشركة بالفعل غرامات عن الانتهاكات".

وأكدت شركة "ميتا" أنه "فى الوقت نفسه، فى حالة حدوث حظر، ستصبح كمية هائلة من المعلومات الموافقة للشروط غير قابلة للوصول".