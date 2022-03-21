بدء جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وعقد المفاوضون مكالمة فيديو مدتها 90 دقيقة، ومن المتوقع أن تواصل مجموعات العمل الاجتماع طوال اليوم، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نسختها باللغة الإنجليزية.

وقال المندوب والنائب الاوكرانى ديفيد اراخاميا "سنعمل طوال اليوم".

وعقد الجانبان عدة جولات من المحادثات حتى الآن، بدأت فى بيلاروس وعُقدت مؤخرًا عبر الفيديو كونفرنس، لكنهم لم يتوصلا بعد إلى اتفاق على وقف إطلاق النار أو الانسحاب.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إنه مصرّ على أن أوكرانيا لن تقبل أى شروط سلام تهدد سلامتها الإقليمية.