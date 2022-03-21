جدة - نرمين السيد - وعقد المفاوضون مكالمة فيديو مدتها 90 دقيقة، ومن المتوقع أن تواصل مجموعات العمل الاجتماع طوال اليوم، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نسختها باللغة الإنجليزية.
وقال المندوب والنائب الاوكرانى ديفيد اراخاميا "سنعمل طوال اليوم".
وعقد الجانبان عدة جولات من المحادثات حتى الآن، بدأت فى بيلاروس وعُقدت مؤخرًا عبر الفيديو كونفرنس، لكنهم لم يتوصلا بعد إلى اتفاق على وقف إطلاق النار أو الانسحاب.
وفى وقت سابق، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إنه مصرّ على أن أوكرانيا لن تقبل أى شروط سلام تهدد سلامتها الإقليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.