قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، 16 فلسطينيًا من مُحافظات الضفة الغربية، ومن بين هؤلاء مُحلل مُتخصص فى الشؤون الإسرائيلية ومرشح إسلامى فى الانتخابات البلدية.





وقالت مصادر فلسطينية، إنه تم اعتقال خمسة فلسطينيين من رام الله بينهم أربعة من طلبة جامعة "بيرزيت" من رام الله، فيما تم اعتقال إسلام الطويل، وهو مرشح ينتمى للتيار الإسلامى فى الانتخابات البلدية الفلسطينية، وعماد أبو عواد المحلل المتخصص فى الشؤون الإسرائيلية من مدينة البيرة. ومن جنين شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، كما تم اعتقال نائل أبو العسل أمين سر حركة "فتح" فى أريحا والأغوار، ومواطنين آخرين بعد مداهمة منازلهما وتفتيشها. واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

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