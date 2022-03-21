روسيا تستدعى السفير الأمريكى وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات بايدن

وذكر بيان للخارجية الروسية أنه جرى استدعاء السفير الأمريكى جون سوليفان إلى مقر الوزارة، وتسلم مذكرة احتجاج على التصريحات غير المقبولة، التى أدلى بها رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بحق رئيس روسيا فلاديمير بوتين.
وأضافت "الخارجية الروسية" - فى بيانها - "أن مثل هذه التصريحات التى أدلى بها الرئيس الأمريكى، والتى لا تليق برجل دولة بمثل هذه الرتبة العالية، تضع العلاقات الروسية الأمريكية على شفا القطع والقطيعة"، محذرة السفير الأمريكى من أن الأعمال العدائية التى تُتخذ ضد روسيا ستستقبل بالرفض الحازم.
يُذكر أن الرئيس الأمريكى كان قد وصف نظيره الروسى مؤخرا بأنه "مجرم حرب".
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