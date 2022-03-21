قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال.. 3 علامات استفهام

واصل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إثارة الجدل في اختياراته، بعد استبعاد عدة نجوم من قائمة الفراعنة لمواجهتي السنغال الفاصلتين في تحدي المونديال.

وتلعب مصر ضد السنغال يوم 25 مارس الجاري في استاد القاهرة الدولي، ثم ترد الزيارة لمواجهة أسود التيرانغا في داكار بعد 4 أيام فقط، ليتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى مونديال 2022.

كيروش أعلن قائمة ضمت 23 لاعبا لمواجهتي السنغال، وسط غياب محمد شريف هداف الدوري المصري الموسم الماضي، ونجم الأهلي وهدافه هذا الموسم، وأحمد حسن "كوكا" نجم قونيا سبور التركي، وطارق حامد نجم الزمالك.

انتقادات واسعة

واجه كيروش انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور، بسبب استبعاد النجوم الثلاثة، شريف وحامد وكوكا، على وجه الخصوص، مع اعتراضات أخرى على عدم ضم جناح الأهلي المتألق مؤخرا أحمد عبد القادر.

أحمد حسن "كوكا" لاعب قونيا سبور نشر عبر حسابه على تويتر تصريحات جاء بها :"الحمد لله على كل حال، حزنت كثيرا عند استبعادي من قائمة أمم إفريقيا، وظننت أن ذلك بسبب عدم المشاركة أساسيا بانتظام مع فريقي".

وأضاف كوكا: "اجتهدت بشكل مضاعف وحصلت على مكانة أساسية مع فريقي، وساهمت بـ12 هدفا في 10 مباريات خلال شهر مارس فقط، لكن في النهاية تم استبعادي، هذا نصيب لكنه إحساس صعب وإحباط كبير، وأتمنى فقط أن تصعد مصر للمونديال حاليا".

محمد شريف وجه رسالة أيضا عبر "انستغرام" للجهاز الفني لمنتخب مصر وتمنى التوفيق للفراعنة في مواجهة الأسود الصعبة من أجل بلوغ المونديال، بينما التزم طارق حامد الصمت.

وقت الدعم

ومن جانبه، قال ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق في حديث لموقع "دوت الخليج" إن الوقت الحالي هو وقت الدعم فقط، لافتا إلى ضرورة عدم الحديث عن أخطاء كيروش أو تحليل القائمة فنيا حتى لو جاء بها عدة نقاط سلبية.

وأضاف ياسين: "يبدو أن كيروش يعرف ماذا يريد جيدا، يختار اللاعبين الذين يتماشون مع طريقته وفلسفته، وعلينا أن ندعمه فقط الآن، يتبقى بضعة أيام فقط على مباراة السنغال والوقت ضيق للغاية".

وتابع ياسين: "مع الاحترام الكامل لمحمد شريف وطارق حامد وكوكا، وقيمتهم كلاعبين كبار، لكن في النهاية علينا دعم الجهاز الفني جمهور ونقاد وإعلام من أجل الفوز على السنغال، ثم بعد ذلك نتحدث عن الاختيارات في المعسكرات القادمة".

ويرى مدرب شباب الفراعنة السابق أن كارلوس كيروش حقق النجاح مع منتخب مصر بعد الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا الشهر الماضي، مطالبا بمنحه الفرصة كاملة وعدم التدخل في عمله أو تشتيت تركيزه بأمور فرعية.