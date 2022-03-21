نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المعونة الشهرية الأردن 2022 بأوامر ملكية | صرف 100 دينار لكل أسرة طالع التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح البحث عن موعد صرف المعونة الشهرية الأردن، من أهم المواعيد التي يبحث عنها الملايين من الشعب الأردني، المنتفعين من صندوق المعونة الوطني، بعد أن أصدر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أوامره لمجلس الوزراء بصرف 100 دينار أردني من المنتفعين ببرنامج المعونات الشهرية في أسرع وقت ممكن، وتحديداً قبل حلول شهر رمضان الكريم، حتى يستطيع المواطنين شراء مستلزمات الشهر الفضيل، ونحن عبر هذا المقال من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم تفاصيل المكرمة الملكية.

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد يوم الأحد، الموافق 2022/03/20 قد أتخذ قرار بتنفيذ توجيهات جلالة الملك، بصرف 100 دينار أردني لعدد 107 ألف أسرة مستفيدة من برنامج المعونات الشهرية، وتوفير المبالغ اللازمة لصرف تلك المعونة، من خلال موازنة الدولة وكلف وزير المالية بسرعة تحويل مبلغ 11 مليون دينار لصالح هذا الغرض في أسرع وقت، وتعمل الحكومة لتوحيد نظام الدعم “الدعم النقدي الموحد” وتوحيد كافة أوجه الدعم في نظام واحد، لتحقيق أقصى أنواع الاستفادة للمواطنين الأقل دخلاً.

قال وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية أيمن المفلح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن صرف المكرمة الملكية للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة سيتم فورًا وعند تحويل المخصصات المالية من وزارة المالية. https://t.co/1scrgbQCrq — MOSD Gov Jo (@MOSD_JO) قال وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية أيمن المفلح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن صرف المكرمة الملكية للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة سيتم فورًا وعند تحويل المخصصات المالية من وزارة المالية. https://t.co/1scrgbQCrq — MOSD Gov Jo (@MOSD_JO) March 20, 2022

موعد صرف المعونة الشهرية الأردن

صرح السيد / أيمن المفلح وزير التنمية المحلية الأردني، لإذاعة “أمن أفم أم” أن وزارة التنمية الاجتماعية، بصدد الانتهاء من إعداد كشوف المستفيدين من مكرمة جلالة الملك، حتى تقوم بالصرف فور تحويل المبالغ المقررة من قبل وزارة المالية الأردنية، وهذا من المتوقع أن يحدث خلال الأيام القليلة القادمة، لأن الوزارة عندها قاعدة بيانات شاملة للمستحقين للصرف.

سيستفيد من هذه المكرمة الملكيَّة السامية 107 آلاف أسرة، وبمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة 11 مليون دينار. https://t.co/RINhjvdKES — MOSD Gov Jo (@MOSD_JO) سيستفيد من هذه المكرمة الملكيَّة السامية 107 آلاف أسرة، وبمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة 11 مليون دينار. https://t.co/RINhjvdKES — MOSD Gov Jo (@MOSD_JO) March 20, 2022

ألية صرف المعونة الشهرية الدورية

الدخول على رابط صندوق المعونة الوطنية takaful.naf.gov.jo.

الدخول إلي الخدمات الإلكترونية.

تحديد المعونة الشهرية الدورية.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للاستعلام.

الضغط على أستعلام عن المعونة الشهرية.

صرف المعونة الدورية الشهرية المتكررة

يعتبر صندوق المعونة الوطنية هو الجهة المسئولة عن تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، والتي يقدم مثل هذه البرامج من أجلها، ويصدر الصندوق كل شهر نشرة بالأرقام والإحصائيات بالدعم الذي يقدمه للأسر، كما تقدم الحكومة الآن رابط تسجيل دعم الكهرباء من أجل تخفيف العبء على كافة القطاعات، التي تستفيد من التعريفة الجديدة للكهرباء مع مطلع الشهر القادم شهر إبريا 2022.