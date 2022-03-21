جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف اليوم الإثنين، إن موسكو ممتنة لجميع الدول التى تقوم بدور الوساطة فى المفاوضات مع كييف، لكن من الأهمية ليس فقط اختيار مكان لعقد الاجتماع وإنما جعل أوكرانيا أكثر تعاونا.





وأضاف بيسكوف -حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية: "يجب على أى شخص يمكنه ممارسة نفوذه على كييف لجعلها أكثر تعاونا وأن تتبنى نهجا بناء فى هذه المحادثات"، مؤكدا "اختيار مكان لعقد اجتماع افتراضى هو مسألة ثانوية، على الرغم من أننا بالطبع ممتنون لجميع البلدان التى تعرب عن استعدادها للمساعدة فى عملية التفاوض". وكانت روسيا قد دعت أمس الأحد، القوات الأوكرانية لإلقاء السلاح فى مدينة ماريوبول وتسليهما.. فيما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، إيرينا فيريشوك، رفضها لمطلب روسيا بتسليم مدينة "ماريوبول" الساحلية مقابل وقف القتال وفتح ممر آمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الكرملين يدعو أوكرانيا للتعاون فى المفاوضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.