روسيا تعلن مخزونها من الأدوية الأساسية

جدة - نرمين السيد - وقالت المسؤولة فى وزارة الصناعة والتجارة الروسية، يلينا دينيسوفا، خلال اجتماع للجنة الصحة بمجلس الدوما: "لقد قمنا بمراقبة غالبية الشركات المصنعة للأدوية الحيوية الضرورية، وخاصة الأدوية ذات التسميات العالمية، ولدينا منها ما يكفى من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة".
كما أشارت إلى أن الطلب على الأدوية يتزايد، معللة ارتفاع أسعار الأدوية بأنه "تم حظر جزء من المواد الخام من الخارج، ونحن نبحث عن موردين بديلين: الهند والصين، اللتين رفعتا بدورهما الأسعار، بالإضافة إلى أن قيمة العملة آخذة فى الازدياد".
وأكدت دينيسوفا أنهم يعملون حاليًا "لتسوية الوضع على المدى القصير أو المتوسط فى السوق المحلية".
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