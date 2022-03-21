مقتل 3 جنود جزائريين قرب الحدود مع مالي             

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مقتل 3 جنود جزائريين "دفاعا عن حرمة التراب الوطني" في اشتباك مع متشددين على الحدود مع مالي جنوبي البلاد.
وكتب تبون في تغريدة على تويتر: "تعازيّ القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني، وعائلة الجيش الوطني الشعبي، إثر استشهاد الملازم العامل، إخلف رضا والعريف طارب إلياس والعريف علي عبد القادر هواري، دفاعا عن حرمة التراب الوطني. رحم الله شهداءنا الأبرار".
وبحسب بيان لوزارة الدفاع فإن العسكريين الثلاثة قُتلوا الأحد "في اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار" قرب الحدود مع مالي وعلى بعد 2500 كم جنوب العاصمة الجزائرية.
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