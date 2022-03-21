مصر تنتعش باستثمارات بأكثر من ملياري دولار

ذكر بيان لمجلس الوزراء المصري، الاثنين، أن صندوق مصر السيادي جذب استثمارات بأكثر من ملياري دولار كمرحلة أولى بصورة مباشرة ومن خلال البورصة المحلية.
وتابع: "سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن "تلك الصفقات الاستثمارية ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد، وترسيخ وضع مصر كإحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم، ومع النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر، والتزامها نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة من خلال رؤيتها طويلة المدى (رؤية مصر 2030)".
وأضافت: "سيتم تنفيذ المزيد من الشراكات والصفقات الاستثمارية المماثلة"
وتابعت الوزيرة المصرية أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة نحو جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، وجهود صندوق مصر السيادي المستمرة في تحقيق أحد أهدافه الرئيسية المتمثلة في جذب الاستثمارات الخاصة إلى مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية.
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