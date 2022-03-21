نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد الأم أحتفالا عالميا في يوم عيد الربيع ووصايا رسول الله عن الأم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عيد الأم أحتفالا عالميا. لا شك أن حب الأم وتقديرها لا يقل أي يوم في خلال العام، ولكن يحتفل العالم بعيد الأم في يوم 21 مارس من كل عام تزامنا مع عيد الربيع نظرا لأنه من أفضل شهور السنه من حيث تفتح الأزهار والورود واعتدال المناخ وظهور ملامح طبيعية وجميله مع بداية عيد الربيع.

عيد الأم وأجمل رسائل تهنئة بعيد الأم

يتبادل الناس رسائل التهنئة بمناسبة عيد الأم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي علي الفيس بوك أو واتس أب أو رسائل نصية أو المكالمات الهاتفية، فعيد الأم أحتفالا عالميا ولا تقتصر التهنئة بين الأبناء بأمهاتهم فقط بل يتواصلوا مع جميع أفراد العائلة في مقام الأم كالخالة والعمة والجدة، ليعبر كل منهم عن مشاعره تجاه أمه وأقاربه بأرق التعبيرات ورسائل التهنئة في عيد الأم ومنها:

بارك الله في صحتك يا أمي.

أدامك الله تاج فوق رأسي يا أمي.

رزقني الله برك وجعلك من سيدات الفردوس الأعلى.

بارك الله في عمرك وصحتك ورزقك ما تتمينه من خير الدنيا والأخرة.

سهرتي لأجلنا الليالي وأفنيتي عمرك لأجلنا.

كل عام وأنتي طيبة وبخير يا أمي يا أجمل ما أهداني ربي.

وصية رسول الله صلي الله عليه وسلم بالأم

أوصانا رسول الله صلي الله عليه وسلم خيرا بالأم وتتلخص وصيته الكريمة في الحديث الأتي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحين صحابتي قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك. رواه مسلم. وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلع أعوج، واه أعود شئ في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم سيزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.

العالم يتكون من أربع نساء فعيد الأم أحتفالا عالميا

حيث يسكن العالم بأربعة نساء وهم الأم، والزوجة، والأخت، والابنة، فرضي الأم من رضي الله، وإكرام الزوجة من وصايا رسول الله صلي الله عليه وسلم، وصلة الرحم بالأخت تمنح البركة، وحسن تربية الابنة يوصلك إلي باب الجنه، فبالتالي الإحسان اليهم هو أكبر سبيل لدخولك الجنه فاستوصوا بهم خيرا.