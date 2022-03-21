قارينا.. شحن جواهر فري فاير من خلال الموقع الرسمي بكل سهولة

موقع قارينا لشحن جواهر فري فاير، لشحن جواهر فري فاير يوجد العديد من الطرق التي يمكن استخدامها ولكن الكثير من اللاعبين يفضلون دائماً استخدام الطرق الآمنة والمواقع الرسمية للعبة وهذا من أجل الحفاظ على البيانات الخاصة باللاعب، والجواهر لها أهمية كبيرة في اللعبة لأنها تساعد اللاعب في شراء جميع مستلزمات القتال من أسلحة وطائرات ورشاشات ودبابات وغيرها بالإضافة إلى شراء الأكسسوارات وتغير الشخصيات والملابس مما يجعل اللعبة أكثر مرح وإثارة، وسوف نوضح خلال المقال طريقة شحن جواهر فري فاير من خلال موقع قارينا .

موقع قارينا لشحن جواهر فري فاير

لشحن جواهر فري فاير من خلال موقع غارينا يجب على اللاعب أن يقوم بالخطوات التالية، حيث تعد الجواهر هي العملات المهمة لشراء كافة المستلزمات المهمة للعب، التي من خلالها قد يصل اللاعب لأعلى المستويات.

يقوم اللاعب أولاً بالبحث عن موقع قارينا على جوجل.

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع.

تحديد البلد المقيم فيه ثم يسجل الكود الخاص بها.

يقوم اللاعب بكتابة عدد الجواهر التي يحتاج إليها.

يقوم اللاعب بإدخال رقم الآي دي.

سوف يحصل على كود التأكيد يقوم بعدها بإدخاله على الموقع.

يحصل اللاعب بعد ذلك على الجواهر.

شحن جواهر فري فاير

يمكن أيضاً شحن جواهر فري فاير عبر موقع شوب تو جيم، كما يمكنك شحن الشدات من خلال التطبيقات والمواقع الرسمية الأخرى، وخطوات الشحن كما يلي.

تسجيل الدخول إلى موقع شوب تو جيم.

اختيار الدولة المقيم بها.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الآي دي، أو باستخدام حساب الفيس بوك.

يقوم اللاعب بإدخال كود الآي دي.

يتم الإجابة على الأسئلة الموجودة حتي يتأكد الموقع من انك ليست روبرت.

حدد طريقة الدفع المناسبة لك.

اختار عدد الجواهر التي ترغب في الحصول عليها.

سوف تحصل على عدد من الجواهر المجانية هدية من الموقع، وهذه واحدة من أهم مميزات موقع شوب تو جيم التي توفرها للاعبين.

وبهذا نكون قد انتهينا من خطوات شحن جواهر فري فاير عبر موقعها الرسمي للشحن، كما يمكنكم الشحن من خلال عدة تطبيقات ومواقع رسمية أخرى تابعة للعبة.