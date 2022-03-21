طلب للحصول على المساعدة الدعم السكني 1443 و  الفئات المستحقه

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عمر شويل - جدة طلب للحصول على المساعدة الدعم السكني 1443، تعتبر برامج الإسكان من أهم البرامج التي يبحث عنها الشباب والأسر في منطقة سعود والتي يستحقون المساعدة فيها، وهناك متطلبات معينة يجب استيفائها للتقدم للحصول على سكن في حالة عدم وجود الإقامة والحصول على سكن منخفض التكلفة، وهناك العديد من المشاريع السكنية التي تقدم جميع وسائل الراحة والخدمات التي يتم توفير المنشآت والخدمات المتميزة من قبل وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، وسنقوم الآن بتوفير متطلبات الحصول على سكن ومن له الحق في هذه المساكن.

متطلبات طلب المساعدة للدعم السكني

لغرض الحصول على الإقامة وضعت وزارة الإسكان السعودية قواعد ومعايير محددة.

هذه هي الشروط:

الشخص الذي يطلب السكن هو رب الأسرة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للإسكان عن 25 عامًا.

يجب ألا تمتلك الأسرة التي تطلب السكن أي عقار وأن لا تتمكن من شرائه.

يجب ألا يكون طالب الوحدة السكنية قد سبق له استلام أي وحدة سكنية في إطار برنامج الإسكان.

يجب أن يكون طلب الحصول على وحدة سكنية سعوديًا.

الفئات المستحقين للمساعدات السكنية

يعتبر الأرامل والمطلقون من أهم فئات الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدة الإسكانية مع إعانة يمكن أن تصل إلى 100٪. ستقوم وزارة الإسكان ووزارة الإسكان بتزويدهم بشقق بإيجار شهري لا يزيد عن 300 ريال سعودي. هناك عدة فئات من الأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة من وزارة التضامن الاجتماعي ولديهم مصدر دخل آخر وتوفر وزارة الإسكان لهم سكنًا للإيجار بسعر 800 ريال سعودي شهريًا مع دعم كامل للأرامل والمطلقات.

المستندات المطلوبة للتقدم لبرنامج المساعدة الإسكانية

إذا كان الشخص الذي يبحث عن السكن يتيمًا فيجب عليه تقديم شهادة وفاة وتقديم إقرار بالتبعية.

يجب على الشخص الذي يطلب السكن أيضًا تقديم دليل على أرباحه الشهرية.

نسخة من الحالة المدنية للأسرة يجب أن يقدمها طالب السكن.

طلب للحصول على المساعدة السكنية 1443

يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة إسكانية عبر الإنترنت على موقع سكني الرسمي التابع لوزارة الخدمات اللوجستية التنموية في المملكة العربية السعودية.

أولاً وقبل كل شيء قم اتصال بمنصة سكني الرسمية. بعد ذلك توجه إلى أيقونة خدمات منصة سكني واضغط عليها. ثم على أيقونة تقديم طلب للحصول على مساعدة إسكانية وستحتاج إلى ملء جميع المعلومات المطلوبة (الاسم ورقم التعريف والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد). تحقق من صحة المعلومات ثم انقر فوق إرسال. بعد ذلك اكتب كلمة مرورك ورقم هاتفك المحمول. بعد ذلك اضغط على الأيقونة لتقديم طلب مساعدة إسكانية. سيتم عرض جميع الشروط والأحكام أمامك. يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها. بعد ذلك ستعرض عليك سلسلة من الأسئلة التي يجب عليك الرد عليها. ثم انقر فوق على أيقونة إرسال الطلب

وبحسب القانون المعمول به في المملكة فإن الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي هو اليوم المحدد لتوزيع المساعدة السكنية، ويختلف من شهر لآخر حسب الأعياد أو الاحتفالات الدينية أو الوطنية في المملكة العربية السعودية، بعد استيفاء المتطلبات تودع المساعدة السكنية في حسابات المتقدمين لها، وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل في برنامج المساعدة الإسكانية لا يزال مفتوحًا للمواطنين والمواطنين المستوفين لشروط الأهلية بهدف تمويل الإسكان وتسهيل حصول المواطنين على ملكية منازلهم.

تلتزم المملكة العربية السعودية بتوفير الحياة الآمنة لمواطنيها ونتيجة لذلك بدأت في تنفيذ عدد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، بدعم من برنامج “سكني” باعتباره من أهمها من هذه البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى توفير منزل مناسب للعائلات في المملكة العربية السعودية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإطلاقها. حرصًا على التقدم والتطور، سنزودكم بهذا المقال لإبلاغكم بتاريخ توزيع المساعدة الإسكانية لشهر آذار 2022 وكذلك معايير الأهلية ورابط التسجيل لتلقي المساعدة.