نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على ابتعاث ارامكو وشروط ابتعاث ارامكو برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على ابتعاث ارامكو، منالأمور التي يبحث عنها الطلاب السعوديون من أجل التسجيل في برنامج ابتعاث ارامكو. ويعرف هذا البرنامج الذي أطلقته شركة أرامكو السعودية على أنه برنامج مختار لكل خريجي وخريجات الثانوية في السعودية. وهو بمثابة بوابة للتمكن من شغل وظيفة مهنية أو إدارية أو تقنية من خلال تقديم ابتعاث ارامكو. مع العلم بأن هذه الأخيرة تستقطب المتميزين فقط ممن يحصلون على معدلات جيدة في مسارهم الدراسي. نخصّ بالذكر المتمدرسين في القسم العلمي، وكل سنة يتم فتح أبواب تقديم ارامكو. ويتم ابتعاث هؤلاء الطلاب للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات التي تحتاجها الشركة. وحاليا كثر البحث عن طريقة تسجيل ابتعاث ارامكو بعد أن تم الإعلان من طرف الشركة عن فتح أبواب تسجيل ارامكو. وسنتحدث عن الموضوع من خلال موقع ثقفني الإخباري ونقدم لكم كل التفاصيل.

التقديم على ابتعاث ارامكو

يستفسر خريجي وخريجات الثانوية عن طريقة التقديم على ابتعاث ارامكو. وكان هذا عقب إعلان الشركة عن فتح أبواب التقديم لابتعاث ارامكو، إذ يتم ابتعاث كل الطلاب والطالبات إلى أرقى الجامعات العالمية من أجل دراسة التخصصات المطلوبة. ويكون ذلك بعد إتمام برنامج الإعداد الجاماعي لمدة سنة كاملة، وبعد تخرجهم وحصولهم على الشهادات يمكنهم شغل وظائف في شركة أرامكو.

تقديم ارامكو

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن فتح أبواب التسجيل في برنامج ابتعاث ارامكو. وهذا بداية من تاريخ 21 مارس 2022، إلى غاية تاريخ 27 مارس 2022، ويتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني عبر رابط ارامكو. ثم كتابة كل المعلومات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور والموافقة على الشروط ثم الضغط على زر التسجيل.

علاوة على ذلك، في حال ترشيح الطالب بعد تقديم ابتعاث ارامكو، عليه أن يحضر إلى الاختبار في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية يوم 13مايو. بعد ذلك سيستقبل دعوة عبر البريد من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الندوة التعريفية الخاصة بالتخصصات. كذلك عليه أن يقوم بتوقيع العقد، ويلتزم بالحضور في اللقاء التعريفي في اليوم الثالث والرابع والسادس من أغسطس، على أن يبدأ البرنامج في 7 أغسطس.

شروط ابتعاث ارامكو 2022

تمّ تحديد شروط ابتعاث ارامكو التي تخوّل كل الطلاب الراغبين في التقديم لـ برنامج الابتعاث ارامكو للالتحاق بالبرنامج. من أبرزها أن يكون منتظما في الترم الثالث للصف الثالث ثانوي من العام الدراسي الحالي. ويجب أن يحصل على معدل تراكمي قدره 90% أو أكثر في الفصول الدراسية الثانوية في مختلف المواد العلمية. وأن يحصل على 90 درجة في اختبار القياس، أيضا يجب أن يحضر جواز سفر أو بطاقة أحوال، وأيضا لا يجب أن يتجاوز سنّه 22 سنة.

مزايا برنامج الابتعاث الجامعي 2022

توفر شركة أرامكو السعودية للطلاب فور قبولهم عدة امتيازات، منها توفير متطلبات القبول في الجامعات العالمية. أيضا سيتم متابعة مدى تقدم الطالب في تحصيل المتطلبات العالمية للقبول. وسيصرف له راتب شهري بقيمة 3500 ريال، كما سيستفيد من السكن والعاية الصحية والمواصلات المجانية، وسيستفيد من مختلف المرافق المجانية التابعة للشركة، بالإضافة إلى خدمات الطيران التابعة للشركة.

بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع التقديم على الابتعاث الجامعي أرامكو 2022. وقد تم فتح أبواب التقديم يوم 21 مارس، وسيستمر تقديم ابتعاث ارامكو لمدة أسبوع كامل، كما ذكرنا لكم شروط ابتعاث ارامكو. وأهم المزايا التي يحصل عليها الطلاب السعوديون في حال قبول طلباتهم في تقديم ارامكو، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها لكم.