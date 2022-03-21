عاجل- إجراء جديد من النمسا لمواجهة التضخم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة النمساوية عن خطتها لإطلاق حزمتها الثانية من تدابير مكافحة التضخم المتنامى بقيمة تتجاوز المليارى يورو (0.5% من الناتج المحلى الإجمالى للنمسا)، بالإضافة إلى خفض الضرائب على الغاز الأحفورى والكهرباء حتى نهاية يونيو 2023.





وتأتى حزمة التدابير الاقتصادية الثانية للنمسا من أجل معالجة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين النمساويين بتكلفة 900 مليون يورو، وتوفير 400 مليون يورو لخفض الأسعار و150 مليون يورو بهدف توسيع خدمات النقل العام، بحسب ما ذكرت منصة "يورو أكتيف" الإعلامية، المتخصصة فى الشؤون الأوروبية. وأكد المستشار النمساوى، كارل نيهمر، أن "الحزمة الثانية لمكافحة التضخم تساهم فى دعم الاقتصاد ككل والذى تأثر بشكل كبير بالارتفاع القوى فى أسعار الطاقة، ليصل بذلك إجمالى الحزمة الأولى والثانية حوالى 4 مليارات يورو". وأشار إلى اعتزام النمسا إنفاق 120 مليون يورو إضافية لدعم تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة، كثيفة استهلاك الطاقة، إلى تقنيات الطاقة البديلة، فضلا عن تخصيص 250 مليون يورو أخرى لتطوير الطاقة النظيفة من الرياح والطاقة الشمسية.

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