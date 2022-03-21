عاجل- برميل النفط بـ 300 دولار (تصريح روسى)

جدة - نرمين السيد - حذر نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبى لعقوبات على استيراد النفط الروسى، قائلاً إن أسعار النفط ستقفز إلى مستوى 300 دولارا للبرميل، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل.





وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسى، نوفاك، خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين، مع ممثلى حزب "روسيا الموحدة"، حيث ناقشوا الوضع فى سوق المحروقات الروسى. وقال نوفاك، إن "رفض أوروبا للغاز الروسى أمر مستحيل فى الوقت الحالى، وإذا رفض الغرب النفط الروسى، فسوف تقفز الأسعار إلى 300 دولارا للبرميل، فيما يرى البعض إمكانية الارتفاع إلى 500 دولار للبرميل". وكان الكرملين حذر فى وقت سابق من اليوم، من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على استيراد النفط من روسيا، مؤكدًا من أن ذلك سيضرب الجميع، ويؤثر على ميزان الطاقة الأوروربى.

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