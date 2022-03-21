عاجل- أزمة طاقة فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير السياسات الزراعية الإيطالى ستيفانو باتوانيللى، اليوم الإثنين، ضرورة إقدام الاتحاد الأوروبى على إقرار حزمة مساعدات جديدة لبلدانه لدعمها فى تجاوز أزمة الطاقة فى ظل الأزمة الأوكرانية.





وقال باتوانيللى - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" - إن القضية الحقيقية بالنسبة لقطاع الأغذية الزراعية هى تكلفة الطاقة، والتى تؤثر بشدة على جميع المواد الخام والعديد من الشركات الأوروبية، لافتا إلى ضرورة توفير أوروبا لحزمة من الديون الأوروبية المشتركة لمعالجة هذه الصعوبات.

وحول الواردات من روسيا وأوكرانيا، قال باتوانيللى إنها ليست دولًا نتلقى منها غالبية المنتجات، وإيطاليا لديها كميات كبيرة من واردات المواد الخام من البلدين، ويمكن استبدالها بسهولة بأسواق الحبوب الأخرى، موضحا أن فرنسا وألمانيا منتجان نبحث معهما زيادة الواردات، وهناك أيضا أسواق أخرى ككندا والولايات المتحدة والأرجنتين للذرة والقمح، منوها بأن هذا التغيير يؤثر على تكاليف الاستيراد من دول بعيدة.