أمريكا تعدم 85 ألف طائر بسبب الإنفلونزا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فقد تفشى المرض فى مزرعتين بمقاطعة تشارلز مينكس، الواقعة فى الجزء الجنوبى الشرقى من ولاية ساوث داكوتا العامة.

وأوضحت السلطات أنه تم إعدام الطيور الأخرى التى كانت على اتصال وثيق بالطيور المصابة بالإنفلونزا، حيث قال الطبيب البيطرى المساعد بالولاية، الدكتور مندل ميللر: "إن موقعين آخرين يخضعان للتحقيق، وسيتم تحديدهما إذا جاءت الاختبارات إيجابية".

وفى سياق متصل، أوضحت إدارة الصيد والأسماك والمتنزهات بولاية ساوث داكوتا (GFP)، أن العدوى الحالية تشمل "أنفلونزا الطيور شديدة العدوى".

وكان تفشى إنفلونزا الطيور فى 10 مزارع بولاية ساوث داكوتا فى عام 2015، أثر آنذاك على 50 مليون طائر فى 15 ولاية.