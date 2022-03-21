مبابي يوجه رسالة "مبطنة" للاعبي باريس سان جرمان

طالب النجم الفرنسي كيليان مبابي، زملائه في باريس سان جرمان، بإظهار المزيد من الاحترام، للجماهير ولأنفسهم.
ويخوض باريس سان جرمان أصعب فترة في موسمه الكروي الجاري، بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا بطريقة "مذلة" على يد ريال مدريد الإسباني قبل أسبوعين، ثم خسارته قبل أيام بنتيجة 0-3 أمام موناكو ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وبعد الهزيمة "الثقيلة" من موناكو، قال مبابي لموقع "أمازون برايم": "هدفنا هو التتويج بالدوري للمرة العاشرة، وأي شيء آخر لا يهم".
ولكنه نوه لمشكلة حقيقية عاشها خلال فترة لعبه مع باريس سان جرمان: "حتى لو فزنا بنتيجة 8-0 أو 9-0 لن يفكر الناس سوى بدوري أبطال أوروبا".
وأضاف مبابي: "يجب أن نظل محترفين ونحترم بعضنا البعض. علينا أن نحترم المشجعين الذين يدعموننا، يجب أن نحترم الناس وعائلاتنا. عليك أن تحترم نفسك إذا كان لديك قدر من الاحترام لعملك الذي تمارسه ".
وقد تكون تصريحات مبابي رسالة مبطنة لبعض اللاعبين في باريس سان جرمان، لمطالبتهم بالقتال في الملعب وتقديم المزيد.
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