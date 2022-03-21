نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعود تاريخي.. ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 مارس 2022 في البنوك في المقال التالي
يرصد لكم ثقفني، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مساء اليوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022، وذلك خلال افتتاح التداولات الصباحية في البنوك العاملة في مصر، حيث عاود سعر الدولار الصعود مسجلا رقما قياسيا وقد وصل إلى رقم تاريخي مقارنة في الأيام الماضية، ويرجع سبب الإرتفاع بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، كما قرر الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المنصرم رفع سعر الفائدة، ويهتم الكثير من المواطنين المصريين في التعرف على أحدث أسعار صرف العملة الأمريكية أمام العملة المصرية، وفي هذا التقرير ننشر لكم آخر التحديثات المعلنة لسعر الصرف في البنوك.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
مشفت مصادر مصرفية عن ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث تأثر أسعار الصرف بالزيادة وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة نحو 100 نقطة خلال اجتماع للسياسة النقدية، وقد أقر البنك المركزي أن سعر الإقراض لليلة الواحد يصل إلى 10.25%، بينما وصل سعر عائد الفائدة لليلة نحو 9.25%، وقد وصل سجل سعر صرف الدولار قفزة جديدة عالميا ومحليا في مصر، وقد أدى ارتفاع أسعار الصرف إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات الأساسية، وذلك يعود إلى التضخم المحلي، وتعمل السياسية النقدية في مصر على الإبتعاد عن المخاطرة وتقليل نسبة التضخم المحلية.
سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الإثنين
نتابع معكم أسعار صرف الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث وصل سعر صرف الدولار فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر إلى 17.40 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 17.50 جنيه، فيما بلغ سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، وحقق سعر البيع 15.75 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة عند 17.42 جنيه للشراء، 17.52 جنيه للبيع، ويشار إلى أن سعر قد واصل الصعود والارتفاع منذ بداية التداولات الصباحية المبكرة.
- سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.42 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.42 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.40 جنيه للشراء 17.50 جنيه للبيع.
- حقق سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib” نحو 15.97 جنيه للشراء و16.07 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صعود تاريخي.. ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 مارس 2022 في البنوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.