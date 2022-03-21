صعود تاريخي.. ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 مارس 2022 في البنوك

يرصد لكم ثقفني، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مساء اليوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022، وذلك خلال افتتاح التداولات الصباحية في البنوك العاملة في مصر، حيث عاود سعر الدولار الصعود مسجلا رقما قياسيا وقد وصل إلى رقم تاريخي مقارنة في الأيام الماضية، ويرجع سبب الإرتفاع بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، كما قرر الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المنصرم رفع سعر الفائدة، ويهتم الكثير من المواطنين المصريين في التعرف على أحدث أسعار صرف العملة الأمريكية أمام العملة المصرية، وفي هذا التقرير ننشر لكم آخر التحديثات المعلنة لسعر الصرف في البنوك.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

مشفت مصادر مصرفية عن ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث تأثر أسعار الصرف بالزيادة وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة نحو 100 نقطة خلال اجتماع للسياسة النقدية، وقد أقر البنك المركزي أن سعر الإقراض لليلة الواحد يصل إلى 10.25%، بينما وصل سعر عائد الفائدة لليلة نحو 9.25%، وقد وصل سجل سعر صرف الدولار قفزة جديدة عالميا ومحليا في مصر، وقد أدى ارتفاع أسعار الصرف إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات الأساسية، وذلك يعود إلى التضخم المحلي، وتعمل السياسية النقدية في مصر على الإبتعاد عن المخاطرة وتقليل نسبة التضخم المحلية.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الإثنين

نتابع معكم أسعار صرف الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث وصل سعر صرف الدولار فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر إلى 17.40 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 17.50 جنيه، فيما بلغ سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، وحقق سعر البيع 15.75 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة عند 17.42 جنيه للشراء، 17.52 جنيه للبيع، ويشار إلى أن سعر قد واصل الصعود والارتفاع منذ بداية التداولات الصباحية المبكرة.