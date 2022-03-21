نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية رمضان 1443 – 2022 في مصر والسعودية والإمارات والدول العربية في المقال التالي

إمساكية رمضان 1443 اقترب موعد شهر رمضان الكريم، هذا الشهر الذي ينتظره كل المسلمين من كل دول العالم وذلك بسبب طقوس هذا الشهر والعبادات التي يقوم بها المسلمين للتقرب إلى الله عز وجل، ومن المعروف أن مواعيد الآذان والصلاة تختلف من دولة لأخرى وفي شهر رمضان تختلف مواعيد الفطار والسحور أيضاً حسب كل دولة، لذلك يتم البحث عن امساكية شهر رمضان حسب الدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص. إمساكية رمضان 1443 في مصر والسعودية والإمارات قامت الهيئة المصرية العامة بالإعلان عن امساكية شهر رمضان لعام 2022 حيث سيوافق أول يوم رمضان اليوم الثاني من شهر أبريل، وقامت الهيئة بمشاركة المواطنين كل مواعيد الصلاة على مدار اليوم مع مراعاة التغيير الذي يحدث كل يوم بسبب تغيير موعد شروق وغروب الشمس.

بالنسبة للملكة العربية السعودية فقد تم الإعلان عن أول يوم رمضان الذي سيوافق يوم السبت ثاني أيام شهر أبريل، ولكن تنتظر الهيئة الرقابة القانونية رصد الهلال خلال شهر شعبان للتأكد من أنه ثلاثون يوم.

في دولة الإمارات تنتشر الكثير من الطقوس الدينية الرائعة في شهر رمضان، حيث أنه قبل آذان المغرب يتم وضع السجاد في الشوارع بين المنازل ويتم وضع الكثير من الطعام والشراب وذلك لكي يجتمع المواطنين على الفطار.

كما أنهم ملتزمين بالصلاة في المساجد وخاصةً صلاة التراويح، كما تخرج النساء للصلاة برفقة أطفالهم بهدف التعود. امساكية شهر رمضان في اليمن وعدن إمساكية رمضان 1443 من المعروف أن الاضطلاع على أول يوم رمضان يختلف من دولة لأخرى لذلك فإنه في اليمن تم الإعلان عن موعد بداية شهر رمضان الكريم ليكون في 12 أبريل من العام الميلادي، هذا اليوم الذي سيوافق يوم الاثنين.

من المعروف أن الاضطلاع على أول يوم رمضان يختلف من دولة لأخرى لذلك فإنه في اليمن تم الإعلان عن موعد بداية شهر رمضان الكريم ليكون في 12 أبريل من العام الميلادي، هذا اليوم الذي سيوافق يوم الاثنين. كما أنه في اليمن من المتوقع أن يتزامن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في يوم 12 مايو الذي يوافق يوم الأربعاء.

بالنسبة لدولة عدن فقد تم الإعلان عن أول يوم رمضان ليكون في 13 أبريل من العام الحالي 2022 والذي سيوافق يوم ثلاثاء، على أن يكون أخر يوم من شهر رمضان 13 مايو 2022. عمر شويل - جدة إمساكية رمضان 1443 - 2022 في مصر والسعودية والإمارات والدول العربية - ثقفني

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