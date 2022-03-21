ألمانيا: لا يمكننا الاستغناء عن واردات النفط الروسية

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أن ألمانيا لا تزال على موقفها بأنها لا تستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسية وذلك في ظل المناقشات التي يجريها الاتحاد الأوروبي حول فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وروسيا أكبر مورد للغاز لألمانيا.

وأطلقت وزارة المالية عدة مبادرات لتقليل اعتماد برلين على موسكو.

وقالت ألمانيا إنه تم التوصل إلى شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة مع قطر، في حين قالت قطر إن البلدين سيعودان للمشاركة في المناقشات بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال وإحراز تقدم فيها.

ومن المتوقع أن تجري ألمانيا محادثات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومع وزير الطاقة الإماراتي.