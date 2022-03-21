عاجل- موقف سلبى من الكرملين بشأن قوات حفظ السلام فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف - فى تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين، تعليقا على تصريح المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة بشأن عدم اعتزام واشنطن إرسال قواتها إلى أوكرانيا وأن دول "الناتو" الأخرى يمكنها القيام بذلك: "لقد عبر الرئيس فلاديمير بوتين عن موقفه السلبى فى هذا الشأن خلال كلمته إلى المواطنين الروس مؤخرا".
وأضاف المتحدث الصحفى للكرملين: "يمكن الرجوع إلى كلمة الرئيس الروسى هذه، خصوصا عندما ذكر احتمالية التدخل الخارجى فى سير العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا".
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