عاجل- موقف سلبى من الكرملين بشأن قوات حفظ السلام فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف - فى تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين، تعليقا على تصريح المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة بشأن عدم اعتزام واشنطن إرسال قواتها إلى أوكرانيا وأن دول "الناتو" الأخرى يمكنها القيام بذلك: "لقد عبر الرئيس فلاديمير بوتين عن موقفه السلبى فى هذا الشأن خلال كلمته إلى المواطنين الروس مؤخرا".

وأضاف المتحدث الصحفى للكرملين: "يمكن الرجوع إلى كلمة الرئيس الروسى هذه، خصوصا عندما ذكر احتمالية التدخل الخارجى فى سير العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا".