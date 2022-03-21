عاجل- أحدث تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، أنها تمكنت من السيطرة على مركز قيادة تابع للقوات الأوكرانية فى ضواحى كييف، مشيرة إلى أنه تم استسلام 61 جنديا هناك، فضلا عن قصف وتدمير عدد من المنشآت العسكرية شملت مواقع ومخازن ومعسكرات لتدريب المرتزقة والقوميين.





وقالت الدفاع الروسية فى بيانها اليومى لنتائج العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، إن وحدات من القوات المسلحة الروسية قد تقدمت 4 كيلومترات لتسيطر على مستوطنة "سلادكويه"، بينما يتم فى الوقت الراهن تمشيط مجموعات متفرقة من كتيبة "دونباس" للقوميين الأوكرانيين، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم". وأضافت أن تجمع لقوات مدينة دونيتسك قد تمكن من هزيمة اللواء الثالث والخمسين للقوات المسلحة الأوكرانية، بينما يطور الآن هجوما فى اتجاه مستوطنة "نوفوميخايلوفكا". وأكدت أن القوات الروسية دمرت منذ بدء العملية أكثر من 200 طائرة مسيرة، و180 منظومة دفاع جوى، وأكثر من 1500 دبابة، بالإضافة إلى 150 راجمة صواريخ.

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