عاجل- أوكرانيا تعلن مغادرة أكثر من 3 ملايين مواطن لدول أوروبية

جدة - نرمين السيد - وكتب بودولاك - فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، وأوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن أكثر من 3 ملايين أوكرانى أُجبروا على الفرار إلى الدول الأوروبية، بالإضافة إلى نزوح ما بين 11 إلى 12 مليون داخليًا .. مؤكدا أن هذه كارثة إنسانية عالمية.

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